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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Чаплиному зросла до 25

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Чаплиному зросла до 25

Унаслідок ракетного удару російських військ по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них двоє дітей.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

За словами посадовця, у селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи.

“Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції”, – зазначив Тимошенко.

Крім цього, за його словами, постраждала 31 людина.

24 серпня війська російської федерації завдали ракетного удару по станції Чаплине в Дніпропетровській області. 

Агентство Телевидения Новости

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