Розвідка Британії повідомила про розміщення окупантами БТРів за 60 метрів від 5-го реактора ЗАЕС

Про це пише Рубрика, посилаючись на огляд Міноборони про війну в Україні за 25 серпня.

Як наголосили у розвідці, у зв’язку з перебуванням росіян на території станції залишаються три основні ризики для роботи ЗАЕС.

У Міноборони зазначили, що 21 серпня 2022 року знімки вказували на те, що РФ залишила та посилила військову присутність там.

Російські БТР розташовані у межах 60 метрів від реактора №5, пишуть в огляді.

Агентство Телевидения Новости