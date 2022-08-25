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Через обстріли пожежники 8 раз виїджали на виклики

Через обстріли пожежники 8 раз виїджали на виклики

За добу з 24 по 25 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:на ліквідацію пожеж — 25, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 8,6 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,6 – інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (2), Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області.За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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