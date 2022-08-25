За матеріалами СБУ арештовано активи ще 4 російських компаній на 72 млн грн

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром 4 фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова. Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету рф. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії росії проти України, повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.Заходи з викриття проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за сприяння Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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