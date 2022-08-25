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Як працюватиме в Харкові міський транспорт

Як працюватиме в Харкові міський транспорт

У зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години у Харкові подовжують роботу громадського транспорту.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, сьогодні, 25 серпня, Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня і до окремого розпорядження – з 6:30 до 20:00. 

Також сьогодні, 25 серпня, буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту:

– автобусні та трамвайні маршрути – до 19:00;

– тролейбусні маршрути – до 20:00.

А з 26 серпня і до окремого розпорядження наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за наступним графіком:

– автобусні та трамвайні маршрути – з 6:30 до 19:00;

– тролейбусні маршрути – з 6:30 до 20:00.

Агентство Телевидения Новости

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