Виправдовувала збройну агресію рф – судитимуть прихильницю «руського миру»

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що проросійськи налаштована мешканка с. Мурафа Краснокутського району, у період з березня по середину липня 2022 року неодноразово висловлювалась на підтримку збройної агресії рф проти України.

15 липня 2022 року в телефоні обвинуваченої виявлено листування з військовослужбовцем так званої «ЛДНР», де жінка висловлювала думку щодо «покращення» життя після захоплення території України окупаційними військами рф. Прихильниця «руського миру» схвалювала рішення та дії керівництва рф, направлені на ведення війни проти українського народу, висловлюючи підтримку знищення українських міст та населення.

Обвинувальний акт направлено до Краснокутського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення №2 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости