У Харкові за підозрою у держзраді затримано Керівника Інституту СБУ

СБУ затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки. У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді колишньому тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За неофіційною інформацією, йдеться про колишнього заступника начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Юрія Рябуху.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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