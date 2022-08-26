У Харківській області можуть оголосити обов’язкову евакуацію

Обов’язкову евакуацію планують оголосити у частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей: українців евакуйовуватимуть з районів, де не почнеться опалювальний сезон.

Про це віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Усім переселенцям виплатять матеріальну допомогу від держави та розселять у тимчасове житло. Люди зможуть доїхати безкоштовно, отримати психологічну та медичну допомогу.

«Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина. Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося. Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно. Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу по прибутті потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю», – додала Верещук.

Агентство Телевидения Новости