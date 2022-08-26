В окупованому Бердянську підірвали колаборанта: він помер у лікарні

В окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автівку «заступника начальника ДАІ» Олександра Колеснікова. Він помер від поранень у лікарні.

Про це повідомляють пропагандистські російські «РИА Новости» та ТАСС, пише Громадське.

Вибух, за даними росіян, стався біля оздоровчого центру. Колеснікова з пораненнями госпіталізували.

Згодом окупанти повідомили, що колаборант помер від отриманих поранень.

Частина Запорізької області опинилася під тимчасовою окупацією росіян. Зокрема окупанти захопили Енергодар, де розташована Запорізька АЕС, Бердянськ, Мелітополь та низку інших населених пунктів.

Однак у регіоні діє український рух опору. Наприклад, 24 серпня в Запорізькій області підірвали автомобіль «голови ВЦА» селища Михайлівка Івана Сушка, внаслідок чого він загинув.

Агентство Телевидения Новости