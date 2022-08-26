На Харківському шосе Нива протаранила бетонні блоки – водій в лікарні

25 серпня близько 20:30 на автодорозі по Харківському шосе поруч з перехрестям вулиці Комуни водій ВАЗ 2121 не впорався із керуванням та здійснив наїзд на перешкоду – розташований на дорозі залізобетонний блок.

В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчим відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Агентство Телевидения Новости