Вночі окупанти обстріляли два райони Харкова: тривають пошуково-рятувальні роботи

Цієї ночі росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова.

Близько 2 ночі дві ракети вдарили по Київському та Основ’янському районах: влучили в проїжджу частину, пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ’янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації постраждала не потребувала, повідомили в ХОВА.

Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об’єкти, сталися пожежі.

В Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.

На лінії зіткнення ворог продовжує обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости