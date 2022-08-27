Більшість пожеж за добу сталося через нехтування правилами пожежної безпеки: зведення ДСНС

За добу з 26 по 27 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 31, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями – 3, аварійно-рятувальні роботи – 1, для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції – 5, інші виїзди – 9.

2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Ізюмському районі та у Харківському. На 2 з них (що трапились на території Балаклійської та Дергачівської громад) підрозділи ДСНС не викликались. Пожежу у приватній господарчій споруді, що виникла о 21:58 на території Донецької громади, ліквідовано силами Андріївської місцевої пожежної команди о 22:49.

В результаті нічної ракетної атаки ворога на Харків (Київський та Основ’янський райони) пожеж не трапилось. Постраждала 1 особа.

Крім того, через нехтування правилами пожежної безпеки на відкритих територіях та екосистемах трапилось 19 загорянь. Загальна площа горіння сміття, сухої трави, очерету та чагарників склала понад 7 га.

В результаті 2-х побутових пожеж 2 людей отримали травми, 1 з них – 11-річний хлопчик. Перший випадок стався у селищі Близнюки Лозівського району на вулиці Васильченка, 38. Там в результаті дії запалювання електричної природи зайнялась літня кухня на площі 35 кв. метрів, а 18-річний чоловік отримав опіки кінцівок. У другому випадку внаслідок необережного поводження з вогнем загорілась господарча споруда у селищі Малинівка Чугуївського району на вулиці Чугуївській, 53. 11-річний хлопець отримав опіки нижніх кінцівок та був госпіталізований до опікового центру у Харкові. Площа пожежі склала 10 кв. метрів. Дані пожежі ліквідовані силами ДСНС.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 7 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости