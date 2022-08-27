ЗСУ відбили штурм в напрямку Дементіївки на Харківщині
Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 серпня. 185 доба війни.
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії об’єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.
Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, успіху не мав, відійшов.
На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. З метою порушення системи навігаційного забезпечення Сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.