ЗСУ відбили штурм в напрямку Дементіївки на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 серпня. 185 доба війни.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії об’єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. З метою порушення системи навігаційного забезпечення Сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости