Харків обстрілювали ракетами С-300 з території Бєлгородської області

27 серпня близько о 2:10 ночі військові країни-агресора завдали чергового ракетного удару по центральній частині Харкова. Внаслідок обстрілу в Основ‘янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Крім того, руйнувань зазнали торгівельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи, повідомляє прокуратура Харківської області.

Поранено 61-річну місцеву мешканку.

Близько 3 години ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі Харкова.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости