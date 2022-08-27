Вимагав 120 тисяч гривень за звільнення від кримінальної відповідальності: підозрюється харківський поліцейський

У травні цього року на станції техобслуговування між чоловіками стався конфлікт. Один з них вистрілив у повітря. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством, повідомляє прокуратура Харківської області.

Оперуповноважений сектору кримінальної поліції одного з Харківських районних управлінь поліції ГУНП в області почав вимагати гроші від чоловіка, який здійснив постріл. У липні правоохоронець приїхав до чоловіка та висунув умову: 120 тис. грн за закриття кримінального провадження, на що той погодився. Проте через місяць майор поліції зменшив «ставку» до 100 тис. гривень. Крім того, правоохоронцями було направлено лист до місця роботи чоловіка, через що йому була призупинена виплата заробітної плати.

26 серпня при передачі грошей оперуповноваженого затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення вказаного злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітнкии Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости