Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:48
Просмотров: 109

Велосипедист з Дергачів проїхав більше 3 тисяч кілометрів через всю Україну, щоб купити дрон для ЗСУ

Велосипедист з Дергачів проїхав більше 3 тисяч кілометрів через всю Україну, щоб купити дрон для ЗСУ

Півтора місяця тому Олександр Коломієць, житель міста Дергачі, поставив собі досить амбітну та сміливу мету – подолати велосипедом Україну від Сходу до Заходу, піднятися на Говерлу і повернутися до Дергачів, збираючи кошти на квадрокоптер для оборонців нашої держави.

«20 липня я виїхав з Дергачів. Проїхав через Полтаву, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, піднявся на Говерлу, потім через Чернівці, Вінницю, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро та Харків повернувся до нашого міста. Увесь шлях склав 3024 кілометри, які я подолав за 24 дні. Протягом поїздки вдалося зібрати 95 тисяч гривень», – коментує свою акцію Олександр.

«На зібрані кошти було придбано дрон DJI Mavic 3, який сьогодні ми передали одному із спецпідрозділів ЗСУ, що боронить Дергачівщину. Олександр – справжній герой тилу. Ця акція – свідчення справжнього патріотизму й самовідданості, показник того, що наші люди готові подолати будь-які перепони у боротьбі за свободу та незалежність України», – зазначив очільник громади Вячеслав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 