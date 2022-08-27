Велосипедист з Дергачів проїхав більше 3 тисяч кілометрів через всю Україну, щоб купити дрон для ЗСУ

Півтора місяця тому Олександр Коломієць, житель міста Дергачі, поставив собі досить амбітну та сміливу мету – подолати велосипедом Україну від Сходу до Заходу, піднятися на Говерлу і повернутися до Дергачів, збираючи кошти на квадрокоптер для оборонців нашої держави.

«20 липня я виїхав з Дергачів. Проїхав через Полтаву, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, піднявся на Говерлу, потім через Чернівці, Вінницю, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро та Харків повернувся до нашого міста. Увесь шлях склав 3024 кілометри, які я подолав за 24 дні. Протягом поїздки вдалося зібрати 95 тисяч гривень», – коментує свою акцію Олександр.

«На зібрані кошти було придбано дрон DJI Mavic 3, який сьогодні ми передали одному із спецпідрозділів ЗСУ, що боронить Дергачівщину. Олександр – справжній герой тилу. Ця акція – свідчення справжнього патріотизму й самовідданості, показник того, що наші люди готові подолати будь-які перепони у боротьбі за свободу та незалежність України», – зазначив очільник громади Вячеслав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости