За добу харківська поліція виявила 14 підозрюваних у співпраці з окупантами

Протягом минулої доби харківські поліцейські зареєстрували 1447 повідомлень громадян про правопорушення. На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2718 транспортних засобів.

Під час несення служби в смт Вільшани при перевірці транспортного засобу MERCEDES BENZ поліцейські виявили в багажнику автомобіля 60 патронів, які водій перевозив без будь-яких дозвільних документів. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

При перевірці на блокпосту автомобіля марки KIA: у водійських дверях правоохоронці виявили холодну зброю.

На блокпосту у Богодухівському районі поліцейські разом з військовими виявили два автомобілі, які перебували у розшуку.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені понад 14 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости