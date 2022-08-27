Поліцейські затримали чоловіка, який заволодів коштами підприємства у великих розмірах

Зловмисник проник до приміщення бухгалтерії та викрав з сейфу 100 тисяч гривень.

Поліцейські Валківщини встановили, що до вчинення злочину причетний 44-річний чоловік, зареєстрований у Валківській громаді як внутрішньо переміщена особа. Чоловік працював на приватному підприємстві, яке й обікрав. Правопорушник вже має судимість за вчинення корисливого злочину в умовах воєнного стану.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости