Враховуючи стан критичної інфраструктури, маємо передбачити можливу евакуацію, – ХОВА

В ефірі національного телемарафону начальник ХОВА зауважив, що область постійно проводить підготовку до евакуації на випадок, якщо в ній буде потреба з урахуванням військової ситуації.

Олег Синєгубов зазначив, що на сьогодні триває планова підготовка до проведення евакуації в тому числі і в межах підготовки регіону до зими.

«Враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми маємо так само передбачити можливу евакуацію із прилеглих територій до лінії зіткнення, а також із Харкова. Це планові заходи, до яких ми маємо бути готовими», – сказав Олег Синєгубов.

Він пояснив, що підставами для примусової евакуації може бути або небезпека оточення міста, взяття інших територій регіону під тимчасову окупацію або проведення активних бойових дій на в межах населеного пункту.

«Це планові наші заходи. Однак зараз підстав для примусової евакуації з меж Харківської області і зокрема Харкова немає», – підкреслив начальник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости