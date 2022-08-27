В Харкові затримано коригувальника вогню, який передавав окупантам інформацію про українські війська

СБУ оголосила підозру коригувальнику, який наводив удари ворожої артилерії на позиції сил оборони Харківщини. Оперативники спецслужби встановили, що 43-річний мешканець селища Слатине Дергачівського району Харківської області був залучений до співпраці з ворогом ще наприкінці березня, коли цей населений пункт був окупований російськими військами.

Зловмисник ініціативно зв’язався з представниками збройних сил росії за допомогою відповідного телеграм-бота, посилання на який рашисти розповсюджували у мобільних месенджерах, та погодився співпрацювати з ворогом.

Коригувальник робив скриншоти карт місцевості, де відмічав точні позиції військових підрозділів і техніки ЗСУ на території Харкова і Харківської області, та передавав ці зображення представнику країни-агресора на номер російського мобільного оператора.

Зокрема задокументовано, що по позиціям Збройних Сил України поблизу одного з сіл Дергачівського району, які зловмисник «злив» ворогу, рашисти нанесли щонайменше чотири прицільних артилерійських удари.

Коригувальника було затримано у Харкові, куди він переїхав після звільнення Слатиного від окупантів, тікаючи подалі від лінії фронту та російських обстрілів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України) затриманому повідомлено про підозру, інформує пресслужба прокуратури Харківської області. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

За такий злочин підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости