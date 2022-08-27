На Салтівці патрульні затримали наркозбувача

Сьогодні вдень під час патрулювання на вулиці Валентинівській увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Інспектори зупинили його для перевірки.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка 50 зіп-пакетів з синтетичною речовиною, замотаних в ізоклейку стрічку. За словами затриманого, речовина в пакунках є наркотичною.

Для проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости