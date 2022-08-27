Виробництво у Харкові залишиться: в «Кулиничах» прокоментували відкриття свого заводу на Львівщині

В компанії «Кулиничі» прокоментували інформацію щодо відкриття свого заводу на Львівщині. Про відкриття нового хлібопекарського комплексу повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький: «У комплекс інвестують 20 мільйонів євро. Цей завод частково збудують з потужностей, які перевезли з Харківщини. /…/ Роботу отримають 500 вимушених переселенців з Харкова та 2500 місцевих жителів. Запуск діяльності планують вже у квітні 2023 року. Окрім заводу, відкриють пекарні, де одразу ж продаватимуть продукцію».

На своїй сторінці в Фейсбуці «Кулиничі» опублікували наступне: «Щодо останніх новин про те, що ми нібито залишаємо Харків. Ці новини опублікували сьогодні деякі харківські телеграм канали, зробивши гучний заголовок, який не є правдою. Яка ж ситуація насправді?

Так, ми дійсно будуємо новий завод недалеко від Львова.

Ми не закриваємо завод у Харкові.

Ми не закриваємо наші торговельні точки у Харкові.

Будь ласка, не вірте паблікам, котрі вигадуюсь гучні заголовки заради накрутки підписників або лайків. Харків назавжди у нашому серці, ми обожнюємо наше місто та харків’ян. Та будемо пекти для вас хліб незважаючи ні на що!»

Агентство Телевидения Новости