10 000 гривень – в отриманні хабара підозрюється військове керівництво на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримано та повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За даними слідства, командир одного з підрозділів військової частини на Харківщині та його заступник, налагодивши корупційну схему, одержали хабар від підлеглого за непритягнення до дисциплінарної відповідальності. За приховування порушень службової дисципліни під час проходження військової служби, підозрювані майор та капітан вимагали та одержали 10 тис грн: 7 тисяч гривень неправомірної вигоди одержав командир, 3 тисячі гривень неправомірної вигоди одержав його заступник.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими ВСП ГУ Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Нацполіції України та військової контррозвідки.

Агентство Телевидения Новости