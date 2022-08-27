Окупанти намагалися провести штурм в напрямку Дементіївки на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 серпня. 185 доба війни.

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Окупанти безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку противник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости