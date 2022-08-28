За добу на Харківщині 1 цивільний загинув, ще 2 поранені

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали м. Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району 1 людина загинула. В смт Донець Ізюмського району – 1 поранений. В смт Слатине госпіталізовано ще 1 пораненого.

“На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. Україна переможе!” – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов

Агентство Телевидения Новости