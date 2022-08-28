В Мінобороні показали як виглядає Бавовнятко

В українській міфології поповнення! Бавовнятко – звірятко-примара. Пухнасте і непосидюче.Ночами Бавовнятко тихесенько приходить на бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші легкозаймисті об’єкти рашистів і починає там бавитись з вогнем, написали військові.

Візуалізувала новий міф Svitlana Olsevskaya. А народився він досить просто – російська пропаганда зазвичай вибухи на військових об’єктах на території рф називачали “хлопок” (рос.), а гугл-переводчик вдало перевів це як бавовна.

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