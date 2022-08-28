В Новобаварському районі з АЗС вкрали майже 600 літрів пального

Сума збитків складає близько 30 тисяч гривень. Зловмисники віком від 32 до 56 років затримані. Троє чоловіків раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Вранці 27 серпня під час патрулювання Новобаварського району поліцейські відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області виявили чотирьох чоловіків, у яких було 30 каністр з дизельним пальним.

Як з’ясувалося, зловмисники здійснили крадіжку майже 600 літрів пального з АЗС. В комендантський час чоловіки приїхали на автозаправну станцію. Відкрили кришку резервуара та за допомогою насоса і шланга викачали пальне.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости