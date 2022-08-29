29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію.

“Пам‘ять про бої за Іловайськ, що лягла в основу цієї дати, на багато десятиліть визначать наше ставлення до російсько-української війни, вчорашнього «братнього народу», виразу «слово російського офіцера». Це допоможе нам бути обережнішими та сильнішими, перенаправити лють та гіркоту втрати сотень загиблих захисників в завзятість оборони Батьківщини. Але нехай також цей день оживлюватиме наші спогади про всіх загиблих і поранених побратимів та посестер, дає імпульс на цілий рік живій пам‘яті про конкретних людей, з їх персональними історіями та долями. Щоб у наших умах та серцях вони були живими та справжніми”, – зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Наразі українці не знають кількості всіх жінок та чоловіків, які віддали життя за Україну, але йдеться про тисячі військових.

Це зроблено заради перемоги України, захисту незалежності та свободи! пом’ятаємо, шануємо. Все буде Україна!

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