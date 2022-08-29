Наслідки вечірнього обстрілу Харкова: знову удар по ХОВА з Бєлгорода

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

28 серпня близько 20:15 російська армія завдала ракетного удару по Київському району м. Харкова. Під ударом окупантів вкотре опинились будівлі Харківської обласної військової адміністрації.Попередньо, було випущено дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х9,5 метрів та глибиною майже 5 метрів.

Близько 7 години ранку Київський район знову опинився під ворожим вогнем окупантів. ЗС РФ обстріляли житловий масив з РСЗВ: пошкоджено низку будинків містян. Отримав поранення 77-річний чоловік.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости