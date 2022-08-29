Шойгу відсторонений від керівництва, – британське міністерство оборони

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нині відсторонений від керівництва, а операційні командири про війну в Україні доповідають безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну, пише LB

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому у твіттері міністерства оборони Великої Британії.

“Російські офіцери і солдати з досвідом війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки Росія застопорилася”, – йдеться у звіті.

Британські військові зазначили, що Шойгу більшість своєї карʼєри провів у будівельному секторі та МНС, тож, схоже, тривалий час намагався позбутися репутації людини без військового досвіду.

Нагадаємо, Шойгу періодично продовжує зʼявлятися з публічними коментарями щодо розвʼязаної Росією війни. У День Незалежності України він сказав, що окупанти повільно просуваються, бо “бажають зберегти цивільних”. У Міноборони України на це відповіли, що уповільнення перетворять на “зворотний наступ”. А британська розвідка нагадала, що ця заява Шойгу є абсолютною дезінформацією, оскільки армія Росії не дбає про “збереження цивільних”, а в день, коли міністр це сказав, окупанти ударом по залізничній станції Дніпропетровської області вбили 25 мирних українців.

Агентство Телевидения Новости