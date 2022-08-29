Цієї зими у квартирах нормою стане більш низька температура, – Нафтогаз

Цієї зими норма температури в приміщеннях встановлена на рівні 17-18C, що приблизно на чотири градуси нижче за звичайну. Про це в інтерв’ю The Guardian розповів голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко, голова державної газової компанії “Нафтогаз”, заявив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10°С і нижче”, – йдеться у повідомленні. Посадовець зазначив, що на українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. При цьому Вітренко пояснив, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше. Голова “Нафтогазу” також додав, що Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу. Він нагадав й про непередбачені обставини, такі як знищення Росією газової інфраструктури або подальше скорочення постачання газу до Європи

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