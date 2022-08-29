Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

На фото наслідки вчорашнього ракетного удару російських окупантів по центру Харкова. Їх оприлюднив голова ХОВА Олег Синєгубов

Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз на місці працюють комунальні служби та правоохоронці. На місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.

Агентство Телевидения Новости