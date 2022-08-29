Російські обстріли Запорізької АЕС – поранено чотирьох працівників станції

На ранок 29 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Внаслідок обстрілу Енергодара та майданчика станції російськими військами минулої доби поранено чотирьох працівників АЕС, повідомили у компанії Енергоатом.

Два енергоблоки Запорізької АЕС нині стабільно виробляють електроенергію для потреб України. Їх минулого тижня під’єднали до мережі після зупинення.

Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки поки немає. Водночас через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС”, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що внаслідок обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень. Існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є також пожежна небезпека.

Вночі російська армія обстріляла Енергодар в Запорізькій області. У місті зайнялася пожежа. На ранок 29 серпня відомо про десятьох енергодарців, поранених внаслідок нічних ворожих обстрілів міста.

Експерти місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже вирушили на Запорізьку АЕС. На станцію міжнародні фахівці мають прибути цього тижня.

Співробітники спецслужб Росії катують працівників захопленої Запорізької АЕС. Їх змушують нічого не розповідати інспекторам ООН про ризики для безпеки на станції.

Також Енергоатом регулярно відслідковує та оприлюднює дані про атомну загрозу на випадок аварії з урахуванням рози вітрів – під зараження може потрапити значна територія України, більша частина Європи або південь рф в залежності від напрямку вітра

Агентство Телевидения Новости