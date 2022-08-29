Пожежа через обстріли в Київському районі

За добу з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,11 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (1) районах області та Київському (2) районі міста.

Ввечері одна з ворожих ракет влучила в 3-х поверхову будівлю, що у Київському районі міста. В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 кв.м.

Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости