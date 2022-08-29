Харківські патрульні затримали підозрюваного у крадіжці з СТО

Сьогодні вдень на проспекті Тракторобудівників патрульні побачили чоловіка, який ніс в руках автомобільний радіатор. При появі правоохоронців громадянин помітно занервував, що викликало підозру у поліцейських. Патрульні звернулись до нього для перевірки.

Під час спілкування з чоловіком інспектори з’ясували, що той викрав 4 радіатори з приміщення станції технічного обслуговування неподалік.

Для встановлення обставин події та проведення необхідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости