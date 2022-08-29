Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада

На сьогодні до закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківщини вже прийняли більш ніж 2600 вступників.

За регіональним замовленням прийнято 2503 учнів та 147 – за державним, повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської ОВА.

Також у Департаменті зазначили, що згідно з рішенням Міністерства освіти і науки, заклади професійної освіти зможуть зараховувати вступників на вільні місця регіонального та державного замовлення до 1 листопада.

У МОН прокоментували, що зазвичай вступну кампанію до профтехів продовжували до 1 жовтня. Однак цьогоріч через масштабну збройну агресію росії українські вступники мають багато перешкод для вчасного подання документів на вступ. Зокрема, йдеться про вступників із територій, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні. Для того, щоб вступники мали можливість здобути професійну освіту, донабір на вільні місця триватиме на місяць довше – до листопада.

«Першокурсники розпочнуть заняття традиційно з 1 вересня. По ходу комплектування нових груп або донабору до вже сформованих, учні розпочинатимуть навчання і здобуватимуть робітничі професії», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.

Агентство Телевидения Новости