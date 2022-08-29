У вівторок Україну накриють температурні контрасти, у Харкові очікуються грози

На заході України помітно похолодає, а на півдні та сході – буде сильна спека.

У вівторок, 30 серпня, погода в Україні здивує температурними контрастами. На заході країни стовпчики термометрів знизяться до комфортних +24°…+27°, а на півдні, сході і навіть в деяких центральних областях вдарить сильна спека – до +31°…+35°. У Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях будуть грози, у Сумській – невеликі дощі.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +20°, вдень +29°.

У Львові у вівторок – невелика хмарність. Вночі +12°, вдень +24°.

У Вінниці завтра буде +12°…+28°, невелика хмарність.

У Харкові – невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +32°, гроза.

У Дніпрі завтра температура вночі буде +21°, вдень +33°, практично безхмарно.

У Сімферополі у вівторок буде практично безхмарно, +18°…+31°.

Агентство Телевидения Новости