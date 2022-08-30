Двоє загиблих, троє поранених. Трагічна доба в області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що цієї ночі обстрілів в Харкові не зафіксовано. Протягом минулої доби російські окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах, що розташовані біля лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Богодухівському районі виявлені тіла 2 жінок, що загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.

В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з вибуховими пораненнями. В Чугуївському районі госпіталізовані чоловік і жінка 66 та 60 років.

“На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Уди, але відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та щодня нищать ворога. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу”, – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости