Обзор видеослота “Врата Олимпа” от Pragmatic Play

Игровой видео слот Врата Олимпа (Gates of Olympus) — один из последних пополнений к портфолио разработчика Pragmatic Play. Рабочий экран состоит из 6 вертикальных колонн барабанов и 6 горизонтальных выигрышных линий. Похоже, что в последнее время Pragmatic Play сместила свое внимание с Древнего Египта на Древнюю Грецию, и в этом последнем слоте они отправляют вас в приключение, чтобы встретиться с божествами и подготовиться испытать гнев Зевса, который вы можете навлечь на себя, постучав в ворота Олимпа. Если вы достаточно смелы, чтобы вынести то, что может случиться, вы можете начать приключение по ссылке https://vulkancasino.ua/ru/category/popular игрового зала Вулкан казино.

Как пройти Gates of Olympus в онлайн казино на деньги ?

Делайте ставки и приготовьтесь встретить бога Зевса, который будет ждать вас у самих ворот Олимпа

Нажмите кнопки +/-, чтобы вывести панель для рисования, чтобы помочь вам управлять своими ставками, увеличивая или уменьшая либо общую ставку, либо стоимость монеты и ставку отдельно. Нажмите кнопку Spin, чтобы запустить вращение барабанов.В настройках Автоигры можно указать конкретное или бесконечное количество автоматических вращений.Включение/выключение ставки даст больше шансов выиграть бонусную функцию, но когда она начнется, вы уже не сможете внести изменения в бай-ин в раунд.

Особенности слота “Врата Олимпа”

Зевс — это знакомый всем символ разброса, который может появляться на всех барабанах и оплачиваться в любой позиции. Если вы выпадете как минимум 4 разбросанных на одном и том же вращении, вы активируете раунд бесплатных вращений.

Описание символов в слотах «Gates of Olymp»

В конце концов, функция Tumble срабатывает и при любом выигрышном вращении, когда все символы, участвующие в выигрышной комбинации, исчезают из сетки, а оставшиеся символы падают вниз и, таким образом, освобождают место для новых символов, попадающих в сетку. Акробатика продолжается до тех пор, пока формируются выигрышные комбинации, и количество падений не ограничено.

Vulkan casino это популярное онлайн казино на деньги, где часто зеленые, синие, фиолетовые и красные драгоценные камни — это символы множителя, которые могут выпадать любых барабанах, а также могут выпадать случайным образом, во время стандартных вращениях. А еще, эти символы, могут принимать случайные значения множителя в диапазоне от х2 до х500.

Бонусы и бесплатные вращения

Когда на сайте казино Вулкан в игровом автомате “Врата Олимпа” запускается бонусный раунд, то в самом начале Вам начисляется 15 бесплатных вращений , и всякий раз, когда символ множителя выпадает на вращении, которое приводит к выигрышу, значение множителя добавляется к общему множителю. Если выпадает более 3 скаттер символов, в течение одного раунда, вы получаете 5 дополнительных вращений, которые добавляются к общему количеству оставшихся вращений.

Выводы

Слот автомат “Врата Олимпа” оказались очень похожи на слот “Sweet Bonanza” с поворотом и изменением темы. Потенциал выигрыша не так уж и высок, но максимальный бонус может превышать вашу ставку в 5000 раз, что определенно кажется достижимым и более чем достаточным вознаграждением в онлайн казино на деньги. Так что, если вам нравятся слоты с высокой волатильностью, у вас есть шанс поймать божественную полосу везения.

Номер и дата выдачи лицензии: № 97/8/Л/ЛІ от 01.04.2021

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