20 жовтня рашисти планують провести референдум на Харківщині

Окупанти призначили дату проведення фейкового референдуму в Вовчанську та Великому Бурлуці на Харківщині – 20 жовтня

Як пише так звана “тимчасова державна адміністрація Вовчанського району”, відповідну петицію підписали депутати від путінської партії “єдина раіся” спільно з головою ТДА. Нібито її розглядали в будинку культури Вовчанська, і на заході були присутні майже пів тисячі містян, які підтримали “референдум” переважною більшістю.

Агентство Телевидения Новости