Міністри ЄС обговорять обмеження щодо шенгенських віз для росіян

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок 30 серпня зберуться на традиційну неформальну зустріч у чеському замку Гімніч (Gymnich meeting), де одним із питань буде посилення санкцій проти Росії. За даними джерел Financial Times та агентства Reuters, одним із результатів може стати скасування для росіян полегшеного порядку отримання шенгенської візи, який діяв із 2006 року.

За даними джерел Financial Times, пише BBC, як перший крок міністри планують підтримати припинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

“Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами, нашими пристанями, – сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах. – Ми повинні послати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, вона неприйнятна”.

Про можливість такого рішення також пише Reuters із посиланням на свої джерела серед дипломатів ЄС.

Що це означає?

Угода 2006 року між ЄС та Росією вже була частково скасована у лютому. Через два дні після початку війни Рада ЄС скасувала спрощений візовий режим для російських дипломатів, членів офіційних делегацій, бізнесменів та парламентарів.

У травні президент Росії підписав указ про позбавлення аналогічних привілеїв громадян ЄС та низки європейських країн, які не входять до Євросоюзу.

Нині такі обмеженння можуть торкнутися всіх громадян Росії.

Як пояснює Асоціація туроператорів Росії, якщо це станеться, туристичні шенгенські візи росіянам не перестануть видавати. Однак процес їхнього отримання буде довшим, країни частіше відмовлятимуть у них, а сама віза буде дорожчою майже вдвічі (розмір збору піднімуть з 35 євро до загального стандарту – 80 євро).

При цьому неназвані європейські дипломати говорять у ЗМІ про те, що візові санкції проти росіян надалі посилюватимуться

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