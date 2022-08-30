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Окупанти вдруге за день обстріляли Харків
Сьогодні близько 15:15 російська армія обстріляла житловий масив на Північній Салтівці. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Сталось руйнування в одній з квартир. У сусідньому будинку снаряд влучив у перекриття між 9 поверхом та дахом: зруйнована квартира.
Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.