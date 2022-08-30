Росіяни б’ють дорогими ракетами по дерев’яних макетах HIMARS, які українці використовують як приманку – WP

Збройні сили України використовують дерев’яні макети реактивних систем залпового вогню HIMARS як приманки, по яких російсько-окупаційні війська б’ють дорогими крилатими ракетами.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців, пише Громадське.

«Приманки виготовлені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об’єктив російських безпілотників, які передають своє місцеперебування морським ракетоносцям у Чорному морі», – пише видання.

За словами джерел, після кількох тижнів у польових умовах ці макети заманили щонайменше 10 крилатих ракет типу «Калібр». Цей успіх змусив Україну збільшити виробництво копій для ширшого використання.

Тож знищення українських копій може частково пояснити надзвичайно хвалькуваті заяви росії щодо знищеної західної артилерії, зокрема HIMARS.

«Вони [росіяни] стверджували, що вразили навіть більше HIMARS, ніж ми відправили», – зазначив один американський посадовець.

Фейки про HIMARS

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) казали, що Міноборони росії, ймовірно, намагається неправдивими заявами заспокоїти російських блогерів і військових, які занепокоєні ефективним використанням Україною американських HIMARS.

Тож міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що російсько-окупаційні війська нібито знищили в Україні шість наданих США HIMARS та іншу військову техніку, яку передали країни Заходу. Проте це спростували як в українському командуванні, так і в Пентагоні.

Агентство Телевидения Новости