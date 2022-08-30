Зробила кар’єру при незаконній владі: встановлено особу колаборантки з Ізюму

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

1 квітня ЗС РФ повністю окупували Ізюм.

За даними слідства, у квітні цього року жінка добровільно зайняла посаду «начальника відділу» у так званій «тимчасовій адміністрації міста Ізюм». Серед її головних службових обов‘язків – контроль ведення документообігу псевдооргану.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости