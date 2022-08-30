Двоє поранених у важкому стані: подробиці ранкового обстрілу Харкова

Таким сьогодні був ранок у центрі Харкова: о 10й годині під обстрілом опинився Шевченківський район. Четверо загиблих, одинадцять травмованих. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.

Владислав, охоронець Саржиного яру

Когда люди начали убегать, поступил звонок на телефон – у вас прилет. Мы прибежали, там уже скорая бегает, давай им помогать. Женщина уже все, жалко ее. Мужчину я отвел, в скорую посадил, тут дым стоял, люди в шоке.

Ці кадри зняли очевидці відразу після обстрілу Саржиного яру. Одна з постраждалих тут жінок загинула. Ще три жертви – поряд із житловим будинком в центрі міста. У момент обстрілу Маріанна була вдома. В результаті обстрілу жінка опинилась зачиненою в квартирі – пошкодило двері та знадобилася допомога рятувальників, а потім – медиків.

Маріанна

Ну, мне уже укололи магнезию, потому что давление сразу… На балконе все повырывало, в квартире все взрывной волной. У меня только пыль, жалюзи и сетки поснимало, а стекла целые. Я пока не рассматривала до конца, не до того – жива и хорошо.

Дехто з мешканців будинку досі ховається вночі у підвалі.

Мы по сей день спим, с первого дня войны, каждый день ходим, каждую ночь слышим. Но это днем было.

В сусідньому будинку люди вже розпочали прибирання.

Євген Дмитрович

А вот моя квартира, тут грохотало-падало, мы там в коридоре сидели. Прятались за перегородками. Слышали, стреляло, не дай бог. Во 2 раз уже обстреливают, так что опыт есть, ничего.

Андрій

Тут вода потекла, аварийка приезжала, все занимались делами. Наверное, пробило водопровод на 9 этаже, не знаю.

Один зі снарядів впав не території дитячого садку, тут обійшлося без жертв.

Володимир Безрук, начальник вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській обл.

На території дитячого садка відбулося влучання артснаряду калібру 203 мм, в результаті чого ми спостерігаємо характерні осколкові ураження фугасної дії і виявлені відповідні уламки металу зі слідами вибухової дії, які за характерними ознаками відносяться до даного типу боєприпасів.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Слідчі відпрацювали на місці потрапляння снаряду, на деяких адресах продовжується робота, вилучаємо залишки снарядів, встановлюємо, чим росія нас обстріляла. Попередньо, всі снаряди летіли з боку Бєлгорода.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Обстріл здійснювався з дальнобійної артилерії, а саме артустановки Піон 203 калібру. За фактом цього обстрілу було відкрите кримінальне провадження за ч. 2. ст. 438 ККУ, оскільки загинули мирні мешканці. Прокуратура та слідчі працюють на місці.

Після обстрілу 8 постраждалих доставили в лікарні, 3 людям надали допомогу на місці. За даними Харківської обласної військової адміністрації, двоє з поранених під час ранкового обстрілу – у важкому стані. Стан 5 людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта постраждалих – у задовільному стані.





Агентство Телевидения Новости