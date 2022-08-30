Створив свій Telegram-канал та поширював кремлівські наративи: викрито харків’янина

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 19-річному харків’янину за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, з квітня 2022 року молодик, будучи адміністратором каналу в одному з месенджерів, поширював матеріали, у яких заперечується збройна агресія рф проти України, а також прославляються військовослужбовці країни-агресора.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости