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Звичайний нацизм: як путінська система заохочує до геноциду українців

Звичайний нацизм: як путінська система заохочує до геноциду українців

29 серпня від ракетного тероризму рф по Миколаєву знову загинули мирні українці. Ця трагедія геть не корелюється з наративами про «російську армію, яка настільки вміла та професійна, що мирним жителям України не варто хвилюватися» і про «благородство традицій російського солдата». 

Насправді, за шість місяців війни розмови про «шляхетність» російської армії змінилися. Українців більше не називають невинними жертвами «нацистських» лідерів. 

У січні директор RT антон красовський обіцяв «забрати в українців Конституцію та спалити її разом з ними на Хрещатику».

Офіційний представник росії при міжнародних організаціях у Відні михайло ульянов, коментуючи військову допомогу США Україні, написав: «Жодної пощади населенню України!».

Відверта ненависть з вуст вже офіційних осіб вказує на справжні наміри у війні з Україною.

Джерело: https://t.me/spravdi/16268

Новости портала «Весь Харьков»

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