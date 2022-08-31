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Нічний обстріл Харкова: пряме попадання у житловий будинок

Нічний обстріл Харкова: пряме попадання у житловий будинок

Опівночі ворог здійснив ракетний удар по Київському районі Харкова. Уламками ракети було спричинено відразу 2 пожежі у житловому та офісному будинках. У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової чотирьохповерхівки на площі 30 кв.м., у другому – офіс на 4-му поверсі чотирьохповерхової офісної будівлі на площі 40 кв.м.

Лише завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалось запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків, повідомляють рятувальники.

На місці події працювало 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини та біля 40 осіб особового складу ДСНС. Внаслідок вибуху поранено 2 особи.

Агентство Телевидения Новости

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