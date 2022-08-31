Четверо загиблих, 17 поранених – доба на Харківщині

Протягом минулої ночі ворог продовжив обстріли м Харків. Близько 23:00 з РСЗВ “Смерч” був обстріляний Новобаварський район. Пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках. Попередньо – без втрат, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Близько опівночі з м. Бєлгород в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території рф, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки, яким 81 та 71 рік.

Крім того, вчора ввечері росіяни обстріляли смт Золочів Богодухівського району.

▪️Вчора близько 10 ранку ворог масовано обстріляв центр Харкова попередньо з САУ “Піон”. Пошкоджені житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі, сталося кілька пожеж.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, загалом внаслідок цього обстрілу 4 людини загинуло, постраждали 14 мирних мешканців, в тому числі дитина 6 років. Дитина госпіталізації не потребувала. Всього госпіталізовано з пораненнями 8 цивільних.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Богодухівського районів області, зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. В області протягом доби з пораненнями госпіталізована 1 людина.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог використовує проти ЗСУ ствольну та реактивну артилерію, авіацію. Наші захисники дають ворогу рішучу відсіч, знищуючи живу силу і техніку. Підтримуємо наших бійців та працюємо на перемогу!

Агентство Телевидения Новости