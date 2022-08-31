Ранок у Бєлгороді та Криму розпочався з бавовни

Над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму також спалахнула пожежа. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що спалахнула нафтобаза, також є повідомлення про те, що горять розташовані поряд із нею супермаркети.

Про причини виникнення пожежі поки що не повідомляють, також не було інформації про вибухи.

За версією проросійських пабліків, у Красногвардійську горить склад «Мегабуд» та магазин «Доброцен».

“Хлопки” були чутні й у Бєлгороді. За попередніми даними, впала щонайменьше одна ракета, яку рашисти запустили на Харків. Щодо інших звуків росіяни не коментують

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