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Ранок у Бєлгороді та Криму розпочався з бавовни

Ранок у Бєлгороді та Криму розпочався з бавовни

Над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму  також спалахнула пожежа. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що спалахнула нафтобаза, також є повідомлення про те, що горять розташовані поряд із нею супермаркети.

Про причини виникнення пожежі поки що не повідомляють, також не було інформації про вибухи.

За версією проросійських пабліків, у Красногвардійську горить склад «Мегабуд» та магазин «Доброцен».

“Хлопки” були чутні й у Бєлгороді. За попередніми даними, впала щонайменьше одна ракета, яку рашисти запустили на Харків. Щодо інших звуків росіяни не коментують

Агентство Телевидения Новости

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